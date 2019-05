TROST, Mario



À Montréal , le 28 mai 2019, à l'âge de 85 ans, est décédé Monsieur Mario Trost, époux de Claudette Roy.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Bruno (Marietta), Linda (Robert), ses petits-enfants Tanja (Leduan), Karlo et Anthony, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le jeudi 30 mai 2019 de 14h00 à 17h00 et de 19h00 à 21h00, ainsi que le vendredi le 31 mai 2019 dès 10h00 au complexe funéraire:Une réunion de prières aura lieu le vendredi le 31 mai 2019 à 11h00 à la Chapelle du Complexe LaSalle.La famille tient à remercier le personnel du Centre Universitaire de santé McGill (CUSM-Glen) pour leur soutien et les bons soins prodigués.