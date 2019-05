CORMIER, Éric



À Saint-Jérôme, le 25 mai 2019, à l'âge de 76 ans, est décédé M. Éric Cormier, époux de feu Mme Marielle Lemieux et conjoint de fait de Mme Hélène Grenier.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants Pierre (Heather), Bobby et Nancy (Stéphane), ses petits-enfants Oliver, Kate, Samuel, Shawn, Maxime et Antony, ses frères Réal et Paul, ses soeurs Claudette et Tilda, ainsi qu'autres parents et plusieurs amis.La famille recevra les condoléances le samedi 1er juin de 16h à 19h, ainsi que le dimanche 2 juin de 9h à 12h. Une liturgie de la parole sera célébrée le dimanche 2 juin à 12h au salon de la:Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Société canadienne du cancer.