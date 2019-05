MORIN, Marie-Jeanne



À Greenfield Park, le 27 mai 2019, à l'âge de 81 ans, est décédée Mme Marie-Jeanne Morin, conjointe de M. Claude Lorrain.Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil ses enfants Michel Beaugrand (Carole) et Mario Beaugrand (Sylvie), ses petits-enfants Mathieu et Marie-Michele, ses arrière-petits-enfants, ses soeurs Thérèse et Lise, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Charles-Lemoyne et le CLSC Samuel-de-Champlain pour leur soutien et les bons soins prodigués.Selon ses volontés, il n'y aura pas de funérailles. Une messe sera célébrée ultérieurement.