L’École nationale de l’humour présente la 28e Tournée des finissants de l'École nationale de l'humour Cuvée 2019.

Louise Richer, Directrice générale et fondatrice de l’ÉNH, et Michelle Desrochers, finissante ÉNH cuvée 2019 nous parlent de cette 28e tournée qui permettra aux spectateurs de découvrir 13 talents dans un spectacle composé de numéros solos et de groupe, dans une mise en scène signée Guillaume Chouinard, avec Simon Delisle à la script-édition et Stéphane Mayer à la direction artistique.

13 artistes, 13 styles et 13 visions du monde uniques avec Dominique Allard, William Bernaquez, Florian Brucker, Vincent Descôteaux, Michelle Desrochers, Pierre-Olivier Forget, Olivier Foy, Marie Hérion, Maude Lamoureux, Jean-Michel Martel, Angelo Schiraldi, Benoit Simard et Samuel Vincent.

LA TOURNÉE 2019

1er juin – BROSSARD

24 juin – ST-EUSTACHE

2-3-4 juillet – FESTIVAL D’HUMOUR D’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

6 juillet – GATINEAU

17 juillet – MONTRÉAL (Festival Juste pour rire)

7-8-9 août – QUÉBEC (ComediHa! Fest-Québec)

Toutes les infos : https://www.enh.qc.ca/evenements/tournee/