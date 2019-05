DUPUIS fils, Omer



À l'hôpital Charles-Lemoyne, le 17 mai 2019, est décédé à l'âge de 92 ans, M. Omer Dupuis fils, prédécédé de ses enfants Raymonde, Roger, Ginette et Réjean.Il laisse dans le deuil son épouse des 74 dernières années Rita Boucher, ses enfants Raymond, Monique, Guylaine, Marie-Lise, Charles-Aimé, Liliane, Jean-Guy, Jacinthe, Johane, Nathalie et Marie-France; ses quinze petits-enfants, ses neuf arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera au:15005 SHERBROOKE ESTMONTRÉAL, QC H1A 3X1514-498-7682Condoléances: www.cimetieremontroyal.comle dimanche 2 juin de 13h à 16h, suivi des funérailles en la chapelle du complexe.Votre sympathie peut se témoigner par un don à la Fondation canadienne du rein et/ou de la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC et/ou à la Fondation CHU Ste-Justine.