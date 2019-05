De Charette, Madeleine



Le dimanche 19 mai, à l'aube, notre maman tant aimée nous a quittés.Elle laisse dans le deuil ses enfants Andrée et Daniel, qui l'aimaient tant, ses soeurs Louise Aimée et Denise, tous les conjoint(es) qui les ont accompagnés, ainsi que cousins, cousines et plusieurs neveux et nièces.Elle a été l'épouse de feu Aimé Brunet. L'ont précédée ses parents, M. Hervé de Charette et Lucienne Melançon, ses soeurs Suzanne, Jeannine, Yolande, Claire et son frère Pierre. Également décédés, ses beaux-frères et belles-soeurs: Lionel, George, Arthur, Armand, Jeannette, Cécile, Noëlla, Yvonne et Ida, toujours avec nous, et tous leurs conjoint(es).Née à Montréal, au mois de juin 1922, elle passe des années au couvent de Maskinongé sauf la période estivale qu'elle passe à Lanoraie. Quelques visites, à Charette chez ses arrière-grands-parents, et dans la région de Boston pour se remémorer les origines de sa marraine, notre grand-maman Melançon.La famille invite parents et amis le dimanche 2 juin 2019 de 13h à 14h. Une cérémonie commémorative suivra à 14h au salon Alfred Dallaire MEMORIA, boul. St-Martin Est, LavalSelon ses dernières volontés, ses cendres seront dispersées à la mer, avec celles de son défunt époux Aimé.