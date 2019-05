PAYETTE, Églantine



À Laval, le 13 mai 2019, à l'âge de 99 ans, est décédée Mme Églantine Payette, épouse en premières noces de feu Roland Matte et en secondes noces de feu Lucien Asselin.Elle laisse dans le deuil ses enfants Gilles (Suzanne), Kathleen (Lucien), Huguette, Pauline, Céline (Jean-Claude) et Maryse (Yves), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, sa belle-soeur Jeanne (feu Gérard Payette), ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.Les funérailles auront lieu le samedi 1er juin à 11h en l'église de Saint-Eustache située au 123 rue St-Louis. La famille recevra les condoléances dès 10h à même l'église.450-473-5934Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société Alzheimer.