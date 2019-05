GOULET (née Auclair), Aline



À Laval, le 26 mai 2019, à l'âge de 94 ans, est décédée Aline Auclair Goulet, veuve de Jean-Jacques Goulet.Elle laisse dans le deuil, ses enfants Robert, Gaëtane, Colette et Marie-Chantal ainsi que son unique soeur Thérèse, 4 petits-enfants et 4 arrière-petits-enfants, neveux et nièces.Selon ses volontés, il n'y aura pas de cérémonie.Elle reposera pour l'éternité auprès de son bien-aimé au cimetière paroissial de St-Vincent-de-Paul.