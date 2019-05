BARABÉ, Claude



À Oka, le 17 mai 2019, à l'âge de 85 ans, est décédé M. Claude Barabé, époux de feu Françoise Mercier et conjoint de Mme Lise Charrette.Outre sa conjointe il laisse dans le deuil ses enfants, François (Sylvie), Claudine (Gilles) et Luc (Nathalie), ses petits-enfants, Natacha, Frédéric, Félix, Fanny, Guillaume et Gabriel, son arrière-petite-fille Noémie ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 2500 des Perron à Auteuil, Laval le dimanche 2 juin de 10h à 15h suivra une prière au salon à 15h.