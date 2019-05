BOUTHILLETTE, Rita

(née Rousseau)



Le 21 mai 2019, à l'âge de 97 ans, est décédée Mme Rita Bouthillette, épouse de feu Roland Bouthillette.Elle laisse dans le deuil ses enfants Jean Louis (Jocelyne Pinsonneault), Michel, François, Denis (Sylvie Lemonde), Benoît, Réjean (Michel Jalbert) et Carole (Mario Tremblay), ses huit petits-enfants, ses huit arrière-petits-enfants ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra vos condoléances au:234 CH. DES PATRIOTES NORDMONT-SAINT-HILAIRE, J3H 3H3Tél.: (450) 467-4780 www.salondemers.comle mercredi 5 juin 2019 de 14h à 17h et de 19h à 22h.Le jeudi 6 juin, directement à l'église Saint-Hilaire, 260 Ch. des Patriotes Nord, Mont-Saint-Hilaire, dès 10h. Les funérailles suivront à 11h.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation Aline-Letendre de l'Hôtel-Dieu de Saint-Hyacinthe seraient appréciés.