VERMETTE, Jean-Marcel



Au Centre hospitalier Hôtel-Dieu de St-Jérôme, le 19 mai 2019, à l'âge de 89 ans, est décédé M. Jean-Marcel Vermette, époux de feu Mme Jacqueline Gervais, demeurant à St-Lin-Laurentides.Il est allé rejoindre son fils Pierre et laisse dans le deuil ses filles Monique et Joanne (Luc Turcot), ses petits-enfants Marion, Philippe et Vanessa, son arrière-petit-fils Lucas, son beau-frère M. Raymond Gervais, ses cousins, cousines, neveux et nièces, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 1er juin 2019 de midi à 16h à laANDRÉ LÉGARÉ INC.1008, ST-ISIDOREST-LIN-LAURENTIDES, J5M 2V5www.residencelegare.com