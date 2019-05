BOSSEL, Alodie



Nous avons le regret de vous annoncer le décès d'Alodie Bossel, survenu le vendredi 24 mai 2019 à Montréal à l'âge de 90 ans. Née à Saint-Martin, Suisse, elle était la fille de feu Joseph Bossel et de feu Julie Maillard. Diplômée de l'École d'infirmières de Fribourg, elle s'est établie à Montréal en 1957 pour devenir infirmière cheffe à l'Hôpital Saint-Luc.Soeur de feu Justine (feu Maurice Monney), d'Anne-Marie (feu Joseph Emonet), de Denyse (feu Marcel Devaud), de feu Michel Bossel (Angéla Maillard) et de Juliette ( feu Marcel Mesot), marraine de Marie-Hélène, d'Annelyse et de Louis, elle laisse aussi dans le deuil sa famille et ses nombreux amis, notamment Maurice Hechel.Nous recevrons les condoléances au complexe funéraire :le vendredi 31 mai 2019 de 14h à 17h. Une liturgie de la parole sera célébrée ce même jour à 17h en la chapelle du complexe.Une reconnaissance toute particulière envers Marie-Paule Mills et Beatriz Vargas qui lui ont prodigué de nombreux services avec tendresse et affection.