MELANÇON (née Juneau)

Nicole



À l'hôpital Notre-Dame-de-la-Merci, le 26 mai, à l'âge de 77 ans, est décédée Mme Nicole Juneau, épouse de M. Roger Melançon.Outre son époux, elle laisse dans le deuil sa soeur Micheline (Robert Lacombe), son frère Richard (Lorraine Versailles), ses beaux-frères et belles-soeurs Rita Doré (feu Léo Melançon), Liliane (Léo Beaulieu), Orise (feu Conrad Marois), Madeleine (René Charpentier), Gemma Thibault (feu Guy Melançon) et Micheline Gagnon (feu Lucien Melançon), ses nombreux neveux et nièces ainsi que beaucoup d'ami(e)s.Les funérailles seront célébrées en l'église Saints-Simon-et-Jude, angle St-Paul et Sacré-Coeur, Charlemagne le samedi 1er juin à 11h. La famille y recevra les condoléances dès 10h.