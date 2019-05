DAOUST, Pauline



À Sherbrooke, le 21 mai 2019, à l'âge de 65 ans, est décédée Mme Pauline Daoust, fille de feu Yvon Daoust et de feu Gilberte Viens, demeurant à Sherbrooke.La famille vous accueillera à la:STEVE L.ELKAS INC.4230, BERTRAND-FABI, SHERBROOKE, QcTél: (819)565-1155 - Télec: (819) 820-8872www.steveelkas.comle samedi 1er juin 2019 de 13h à 16h. Les cendres seront ensuite déposées au cimetière Elmwood de Sherbrooke.Mme Pauline Daoust laisse dans le deuil: son fils Éric, sa fille Geneviève, ses petits-enfants: Ariele, Félix et Emily, sa belle-fille Jessica, ses animaux de compagnie: Lady, Zoé, Ficelle, Lilly et Felixia ainsi que plusieurs autres parents et amis.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation Véro & Louis serait apprécié. www.fondationverolouis.com