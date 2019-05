DESCHENEAUX, Réjean



À l'Hôtel-Dieu de Sorel, le 19 mai 2019, est décédé à l'âge de 79 ans, M. Réjean Descheneaux, époux de Mme Doris Bibeau, demeurant à Ste-Victoire de Sorel.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Sylvain (Marie-José Loffredo-Forest), Lynda (Pierre Renaud), ses petits-enfants: Ariane, Gabriel, Olivier, ainsi que Catheryn, Jennifer, Nancy et Elaine et leurs conjoints, ses frères et soeurs: Huguette (Richard Lamothe), Murielle, Yvon (Nicole Poisson), France (Richard Joyal), ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Bibeau: Raynald (Claudette Dufresne), Guy, Nicole (Marcel Desjarlais), Christian (Colette Bélisle), neveux, nièces, parents et amis.La famille accueillera parents et ami(e)s au salon105 PRINCIPALE, YAMASKATél: (450)789-2373le samedi 1er juin 2019 de 19h à 21h et le jour de la célébration à compter de midi.Une célébration religieuse aura lieu le dimanche 2 juin 2019 à 15h en l'église St-Michel d'Yamaska.L'inhumation aura lieu au cimetière de St-Michel d'Yamaska à une date ultérieure.La famille désire remercier le personnel du 2D de l'Hôtel-Dieu de Sorel, pour les bons soins prodigués.Des dons pour la Société canadienne du cancer ou la Société Alzheimer seraient appréciés.