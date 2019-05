FONTAINE, Jeanne



À Saint-Hyacinthe, le 25 mai 2019, est décédée paisiblement à l'âge de 92 ans, Mme Jeanne Fontaine, demeurant à Saint-Hyacinthe.La défunte laisse dans le deuil ses neveux et nièces, autres parents et amis.Madame Jeanne Fontaine sera exposée le vendredi 31 mai 2019 à 9h au(coin Dessaulles) SAINT-HYACINTHE450-774-6417 www.ubaldlalime.comLes funérailles auront lieu à 11h le même jour en l'église Sainte-Eugénie, 4750 Jacques Cartier, coin Castelneau, Saint-Hyacinthe, suivra l'inhumation au cimetière de Saint-Guillaume.La famille désire remercier le personnel de l'Hôtel-Dieu de Saint-Hyacinthe (Unité du Parc) pour leur dévouement et leur excellent travail, ainsi que le personnel des P'tits soins et les bénévoles.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation Aline-Letendre ou la Fondation du bénévolat Maskoutain seraient appréciés.