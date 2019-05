O'CAIN, Germaine (Neveu)



C'est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès de Germaine à l'âge de 89 ans, après une bataille courageuse contre la démence et le cancer.Épouse bien-aimée de 61 ans de Raymond O'Cain. Elle fut prédécédée par ses parents Edmond Neveu et Violet Redding, son frère George et sa soeur Alice.Elle laisse dans le deuil ses nièces, ses neveux et de nombreux amis et paroissiens de St. Luc. Sincères remerciements aux merveilleuses infirmières et soignants du premier étage du CHSLD Herron à Dorval pour les soins qu'a reçus Germaine.Les visites auront lieu à la paroisse St. Luc, 106 Anselme Lavigne, Dollard-des-Ormeaux, le vendredi 31 mai 2019 de 10h30 à 11h, suivi des funérailles. Les arrangements funéraires ont été confiés à Voluntas (514-695-7979, www.voluntas.ca).