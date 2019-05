FILIATRAULT RIVEST, Lise



De Repentigny, le 26 mai 2019, à l'âge de 81 ans, est décédée madame Lise Filiatrault, épouse de monsieur Claude Rivest.Outre son époux, elle laisse dans le deuil sa fille Nathalie (Doris Emond ainsi que ses enfants), ses petits-enfants: Éloi Vallée et Lambert Vallée, sa soeur Claire, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ses cousins et cousines ainsi qu'autres parents et de nombreux amis.La famille recevra vos condoléances:939 RUE ST-LOUISTERREBONNE, J6W 1K1Le dimanche 2 juin de 10h à 15h. Une réunion de prières aura lieu au salon même à 14h30.Un remerciement spécial au personnel de l'unité des soins palliatifs de l'hôpital Pierre Le Gardeur.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Lanaudière.