BENOÎT, Laurette (née Hétu)



Le 23 mai 2019, à l'âge de 94 ans, est décédée Mme Laurette Hétu de St-Rémi, épouse de feu Conrad Benoît.Elle laisse dans le deuil ses enfants Irène, Robert, Claire, Diane, Jacques, Roger, Nicole, Micheline et Michel, leur conjoint, ses 29 petits-enfants, ses 54 arrière-petits-enfants, ses soeurs ainsi que parents et amis.Elle a été confiée au salon funéraire:SAINT-RÉMI, Qc J0L2L0450-632-1515La famille y accueillera parents et amis le vendredi 31 mai de 14h à 17h et de 19h à 22h ainsi que le samedi 1er juin dès 9h.Les funérailles suivront à 11h en l'Église paroissiale de St-Rémi.Au lieu de fleurs, un don à la fondation de l'Hôpital Anna-Laberge serait apprécié.