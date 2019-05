SIGOUIN, Jeannine



À Montréal, au CHSLD Auclair, le 22 mai 2019, à l'âge de 89 ans, est décédée Jeannine Sigouin, épouse de feu Patrick Thompson.Elle laisse dans le deuil sa fille Jocelyne (Robert Castonguay) et feu Diane (Michel Demers); ses cinq petits-enfants: Nancy, Simon, Alexandre, François et Christopher ainsi que ses arrière-petits-enfants. Elle laisse également dans le deuil ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs ainsi que de nombreux neveux et nièces, parents et amis.Elle sera exposée au complexe funérairele samedi 1er juin de 15h à 17h et de 19h à 22h ainsi que le dimanche 2 juin à compter de 13h.Les funérailles seront célébrées le dimanche 2 juin 2019 à 15h, en la chapelle du complexe.En guise de sympathie, la famille apprécierait des dons à la Fondation québécoise du cancer ou à la Société pour les enfants handicapés du Québec.