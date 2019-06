MOREAU, Michel



Le 3 mars 2019, à l'âge de 67 ans, est décédé Michel Moreau.Il laisse dans le deuil son épouse Denise Meloche, ses enfants Kim (Ghislain), Eddy (Lise), ses petits-enfants, ses frères et soeurs, belles-soeurs, beaux-frères et autres parents et amis.La famille recevra les condoléances en l'église Ste-Madeleine de Rigaud (137, rue St-Pierre), le samedi 8 juin dès 10h, suivi des funérailles à 11h.