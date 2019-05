ST-ONGE (BÉDARD), Rita



Au CHSLD Marguerite Rocheleau, le 23 mai 2019, à l'âge de 90 ans, est décédée Rita Bédard St-Onge, épouse de feu de Léonidas St-Onge. Elle demeurait antérieurement à Longueuil. Elle était la fille de Antoinette Laliberté et Willy Bédard.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Sylvie (Roberto), Carole (Alain), Lise (Jacques) et Diane (Dominique); ses petits-enfants: Geneviève, Émilie, Mélanie, Karine, Valérie, Carl et Annie, leurs conjoints; ses arrière-petits-enfants ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 8145 chemin Chambly, St-Hubert,le dimanche 2 juin de 14h à 17h ainsi que de 19h à 21h et le lundi 3 juin dès 9h, suivi des funérailles à 11h, en l'église de St-Hubert, et de là au Jardins Urgel Bourgie à St-Hubert.La famille remercie tout le personnel de la Résidence La Verrière ainsi que le CHSLD Champlain pour les bons soins prodigués ainsi que leur dévouement.