800 millions $ pour le tramway de Québec: Valérie Plante prête à considérer une offre, si c’est un «très bon "deal"»

MONTRÉAL – Pressée par le gouvernement Legault de céder 800 millions $ pour un tramway à Québec, la mairesse de Montréal s’est dite ouverte mercredi à la possibilité d'étudier une éventuelle offre, à condition uniquement qu’elle soit très intéressante pour les Montréalais.

«Si Québec est prêt à nous faire une offre qui est intéressante, on va être ouverts. Mais pour l’instant, il ne faut pas déshabiller Jean pour habiller Jaques. Au contraire, il faut que ça soit une offre qui va être vraiment intéressante pour les Montréalais et Montréalaises en matière de transport collectif», a affirmé Valérie Plante.

Le gouvernement québécois souhaite que Montréal cède 800 millions $ du fédéral qui lui reviennent, pour compléter le financement du tramway souhaité par la Ville de Québec.

«J’ai parlé [mercredi] matin avec Mme Plante et ce qu’on dit, c’est qu’actuellement, le 5,2 milliards $ du gouvernement fédéral, il y a des projets qui sont plus proches du déboursé que d’autres et on ne voudrait pas laisser de l’argent sur la table», a affirmé pour sa part le premier ministre François Legault, en début de matinée, en mêlée de presse. Selon lui, «les gens de Montréal ne vont rien perdre».

Valérie Plante assure que ce ne sont pas les projets de transport qui manquent à Montréal. «En ce moment, les 800 millions $, je sais quoi faire avec, j’ai assez de projets à être financés au niveau du transport collectif pour l’utiliser entièrement», a-t-elle indiqué.

L’offre, qui n’est pas encore sur la table selon la mairesse, devra être «un très bon "deal"», sans impact financier négatif.

«Je suis une joueuse d’équipe, je l’ai prouvé à maintes reprises. J’ai eu plusieurs discussions avec Régis (Labeaume), puis tous les deux on a envie de travailler ensemble pour trouver une solution. Ceci étant dit, il ne faut pas que ça se fasse au détriment des Montréalais et Montréalaises.»

Le gouvernement fédéral prévoit une enveloppe de 5,2 milliards $ sur 10 ans pour les infrastructures de transport québécoises, distribué ensuite par Québec aux municipalités selon certains critères, comme la population et l’achalandage.

- Avec la collaboration de Marc-André Gagnon