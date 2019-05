POIRIER, Laurette née Benson



À Sainte-Thérèse, le 23 mai 2019 à l'âge de 83 ans est décédée Mme Laurette Benson, épouse de feu M. Marcel Poirier.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Gilles (Andrée), Liliane et Line, ses petits-enfants, Alex Poirier, Mélissa Poirier, Jamie Matchett et Sandra Dumoulin, ses arrière-petits-enfants, Florence et Hervé, son frère Albert, sa belle-soeur Rita, ses neveux, nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances vendredi le 31 mai de 9h à 12h au :SAINTE-THÉRÈSE(450) 473-5934Un hommage lui sera rendu ce même vendredi à 12h en la chapelle du complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société canadienne du cancer.