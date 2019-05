PROULX, Daniel



De Lacolle, le 25 mai 2019, à l'âge de 61 ans, est décédé suite à une longue maladie, Daniel Proulx, époux de Manon Payant.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Katia (Francis), son fils Samuel (Alexandra), son petit-fils Xavier et son futur petit-fils Éliott, sa soeur Francine, son frère Gérald (Ginette), feu Mireille (Lise), ses beaux-frères, belles-soeurs Christine (Gilles), Claudine (Jean-François), Luc, Pierre (Mariko), feu Réjean, ses neveux, nièces, parents et amis.Un merci très spécial à deux femmes au grand coeur Jessica Faille et Marie-Soleil Granger, également, je tiens à remercier tout particulièrement Christine et son époux Gilles qui nous ont aidés énormément depuis le début de sa longue maladie, ainsi que notre bru Alexandra Thibault pour m'avoir accompagné durant les derniers moments.La famille recevra les condoléances le dimanche 2 juin 2019 de 14h à 17h au salon funéraire:Au lieu de fleurs, des dons à la Société Alzheimer (recherche) seraient appréciés.