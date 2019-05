Au secours, chers lecteurs!

Je suis une femme de 76 ans à qui un podologue a diagnostiqué par IRM, en juin 2018, la maladie de HAGLUND. Pour me soulager, il m’a proposé de porter un coussin de protection ou une talonnette. Ce que j’ai fait, en plus de frotter la bosse de mon pied avec de l’huile de ricin Palma Christi, recommandée par mon acupuncteur, et de faire des sessions régulières d’application de glace.

Ces moyens ont donné des résultats en m’apportant un certain soulagement jusqu’au 20 décembre dernier. Mais depuis, tous mes efforts n’ont plus aucun effet sur mon problème. Même les Advil que je prends de temps en temps sont devenus inefficaces. Mon podologue me propose des injections de plasma, mais j’hésite, car il semble que ça serait toujours à recommencer par la suite. En plus d’être souffrant, ce problème est très handicapant. Quelqu’un a-t-il une suggestion pour moi ?

Fernande

Pour ceux et celles qui, comme moi, ignoreraient l’existence de cette maladie, en voici un bref résumé : « La maladie de HAGLUND, appelée aussi maladie du coureur, consiste en la croissance d’une bosse derrière le talon causée par la friction de la chaussure sur le talon. Elle peut-être aussi présente en l’absence d’action sportive et son intensité va de simplement incommodante à totalement incapacitante. Et lorsque présente, elle est là pour rester. » Elle peut être enlevée par la chirurgie ou être dissoute par ultrason. Je publierai, s’il y en a, les autres suggestions.