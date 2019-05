BELLEFEUILLE, Hélène



À Laval, le 26 mai 2019, à l'âge de 84 ans, est décédée Mme Hélène Bellefeuille, épouse de feu M. Léon Lavigne.Elle laisse dans le deuil sa fille Danielle (Mario Ouimet), ses petits-enfants Isabelle (Éric Ruest), Chantal et Véronique (Michel Gauthier), ses arrière-petits-enfants Mathieu, Maygan, Laurianne, Aryanne, Olivier, Zoe, Philippe et Alexi ainsi que parents et amis.Elle sera exposée au146, RUE ST-LOUISST-EUSTACHEle vendredi 31 mai de 14h à 17h et de 19h à 21h30.Le samedi 1er juin la famille recevra vos condoléances à 13h à l'église Saint-Théophile, 6000, 31e avenue, Laval-Ouest. Les funérailles suivront à 13h30.