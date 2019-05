RENAUD, Sylvain



À son domicile, le 22 mars 2019, est décédé à l'âge de 53 ans, M. Sylvain Renaud, fils de feu Armand Renaud et de Gisèle Therrien, demeurant à St-Eustache.Outre sa mère, M. Renaud laisse dans le deuil sa fille Cynthia Pigeon Renaud, ses deux soeurs: Brigitte Renaud (Gilles Morin), Line Renaud (Daniel Gagnon), ses trois neveux: Steven, Jonathan et Stéphane, et de nombreux autres parents et amis.La famille accueillera parents et amis au69 RUE BEAUSOLEILST-GABRIELTél: 450-835-4738 - Téléc: 450-835-9433le samedi 1er juin de 10h à 14h30, suivi d'une liturgie de la Parole à 14h30 en la chapelle du centre funéraire. L'inhumation aura lieu au cimetière de St-Damien.