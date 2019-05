LAPORTE, Christine



Le 23 mai 2019, à l'âge de 61 ans, est décédée Mme Christine Laporte, de Montréal. Elle était la conjointe de Jacques Riopel et la soeur de feu Patrice.Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil sa fille Virginie et son conjoint Alexandre Faustino, sa petite-fille Abigaël, sa mère Diane (feu Jacques Laporte), ses frères Michel (Louise Tessier) et Richard (Lyne Leclerc), sa soeur Danièle (Éric Roos), ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, autres parents et amis.La famille de Mme Laporte vous accueillera le dimanche 2 juin dès 12h auwww.centrefunerairejoliette.comUne liturgie sera célébrée à la chapelle du centre funéraire, le dimanche 2 juin à 16h.