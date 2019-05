Branle-Bas d’Hochelaga: pour animer Hochelaga

MONTRÉAL – L’événement Branle-Bas d’Hochelaga, présenté à partir de jeudi sur la rue Ontario, souhaite dynamiser le quartier Hochelaga-Maisonneuve par les arts de la rue et les performances de cirque.

«Ce qu’on essaie de faire, c’est de créer des moments, de consolider le tissu urbain pour que les gens du quartier viennent se réunir et passent de beaux moments ensemble», a indiqué Julie Lavallée-Ansay, coordonnatrice aux communications, marketing et développement à la SDC d’Hochelaga-Maisonneuve.

Réunissant plus de 60 artistes et près de 100 kiosques de commerçants et d’artisans locaux sur quatre jours, l’événement Branle-Bas d’Hochelaga souhaite faire de cette fin de semaine une grande fête de quartier.

Organisé par la Société de développement commercial d’Hochelaga-Maisonneuve (SDC), qui regroupe un peu plus de 300 commerces qui ont pignon sur rue sur Ontario et Sainte-Catherine, l’événement avait pour objectif de transformer les traditionnelles «ventes trottoirs» pour les rendre beaucoup plus animées.

«Les ventes trottoirs existent depuis vraiment longtemps et sont organisées par les SDC, et nous, on a changé toute la signature de cet événement-là il y a quatre ans, a poursuivi Julie Lavallée-Ansay. On l’a rendu beaucoup plus dynamique, de par le fait qu’il y ait des animations ambulantes, des prestations et, surtout, le gros cabaret du vendredi».

Du cirque de rue

Représentant le clou de la fin de semaine, le cabaret HOCHELAG’CIRQ rassemblera les plus grands artistes circassiens de l’événement pour un grand spectacle vendredi soir sur la place Simon-Valois. «Le show de haut calibre, c’est le vendredi soir», a soutenu la coordonnatrice de la SDC d’Hochelaga-Maisonneuve.

Néanmoins, plusieurs performances de cirque auront également lieu à travers les rues du quartier. La troupe du Cirque Alfonse, le Quatuor Stomp et Andy Giroux s’occuperont d’animer Hochelaga-Maisonneuve pendant l’ensemble de la fin de semaine.

«C’est sûr que, pour nous, c’est un peu différent parce que normalement on est en salle, on joue dans les théâtres, a indiqué Antoine Carabinier, du Cirque Alfonse. Mais le fait d’être dans la rue, c’est vraiment la proximité, le monde est vraiment directement devant nous, ils nous voient suer, trembler, c’est ça qui est vraiment intéressant dans un spectacle de rue».