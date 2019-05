DOUTRE, Liliane



À Terrebonne, le jour de son anniversaire de naissance, le 27 mai 2019, à l'âge de 77 ans, est décédée Mme Liliane Doutre.Elle laisse dans le deuil son fils Sylvain, son petit-fils, Alexis, ses frères Yves (Isabelle) et Richard, sa sœur Suzanne (Michel), neveux et nièces, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 2 juin de 10h à 14h au:(SECTEUR LA PLAINE)Propriétaire : Patrick Lajeunessewww.salonlfc.com514-770-9770Une liturgie de la parole aura lieu à 13h, ce même jour, au salon. Une mise en columbarium aura lieu en une date ultérieure.