LOISEAU, Adrien



Le 26 mai 2019, à l'âge de 96 ans, est décédé M. Adrien Loiseau, de Joliette. Il était l'époux de feu Ghislaine Crépeau.M. Loiseau a été un commerçant bien connu de Joliette (Métro Victor). Il fut Chevalier de Colomb, Chevalier du Saint-Sépulcre et grand bénévole auprès de sa communauté.Il laisse dans le deuil ses enfants : Jean-Pierre (Lise), Claude (Andrée), Normand (Claudette), Ghislain (Suzanne), Marie-Céline et Robert (Martine); ses petits-enfants: Marie-France, Julie, Geneviève, Sébastien, Fanny, Thierry et Camille, ses arrière-petits-enfants: Félix, Antoine, Cloé et Romy; ainsi que Michelle Pauzé, plusieurs neveux et nièces, autres parents et amis.La famille de M. Loiseau vous accueillera le vendredi 31 mai de 19h à 22h et le samedi 1er juin dès 9h au:www.centrefunerairejoliette.comLe service sera célébré le samedi 1er juin à 11h à l'église du Christ-Roi. L'inhumation suivra au cimetière de Joliette.En guise de témoignages de sympathie, la famille apprécierait des dons à la Fondation pour la santé du nord de Lanaudière.La famille tient à remercier le personnel du 6e étage du CHRL pour les bons soins prodigués à notre père.