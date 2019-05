DUHAIME, Gilles



À la maison, entouré de sa famille, à l'âge de 61 ans, est décédé M. Gilles Duhaime, époux de Mme Mariette Tremblay, fils de Solange Roy et de feu René Duhaime.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils Vincent (Dominique) et Nicolas (Fannie), les filles de son épouse Anick (Patrick), Isabelle (John) et Karine (Philippe), ses petits-enfants Emma, William, Édouard, Rose, Steven, Joanie, Kimberly, Kelly et Brendan, ses frères André, Michel et Réjean, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances au :MCMASTERVILLE, QC J3G 0K5TEL : (450) 467-4780www.salondemers.comLe dimanche 9 juin 2019 dès 13h. Une liturgie suivra à 17h en la chapelle du complexe.Au lieu de fleurs, des dons à la Maison Victor-Gadbois seraient appréciés. Une boîte de dons sera disponible sur place.