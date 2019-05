BARBEAU, Pierre-Aimé



À l'Hôpital Jean-Talon le 25 mai 2019 est décédé M. Pierre-Aimé Barbeau.Il laisse dans le deuil son épouse Mme Simonne Laliberté, ses enfants Daniel (Monique Auger) et Louise (Michel Grenon), ses petits-enfants Patryce et Amélie.Il laisse également sa belle-soeur Thérèse, son beau-frère André (Danielle Royer), ses nièces et plusieurs autres parents et ami(e)s.La famille recevra les condoléances au complexe funérairele vendredi 31 mai 2019, de 14h à 17h et de 19h à 21h. La famille vous invite à partager un goûter de 17h à 19h (vendredi). Le samedi 1er juin dès 10h, suivi à 11h d'une cérémonie commémorative, et de là au cimetière St-Rémi de Napierville.