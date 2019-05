DUFRESNE, André



À Montréal, le 25 mai 2019, à l'âge de 61 ans, est décédé Monsieur André Dufresne, conjoint de Madame Hélène Joly.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil sa mère, ses frères et ses soeurs, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 31 mai 2019 de 18 heures à 21 heures et le samedi 1er juin 2019 de 13 heures à 16 heures au complexe funéraire:La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation québecoise du cancer serait apprécié.