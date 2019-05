Death Stranding sortira en novembre sur PlayStation 4 [VIDÉO]

Qui l’eût cru! Après des mois, voire des années, à nous faire languir, le dernier projet d’Hideo Kojima, Death Stranding, a enfin une date de sortie sur PlayStation 4: le 8 novembre 2019!

Comme on pouvait l’imaginer, Sony a révélé le tout dans une nouvelle bande-annonce excessivement étrange de près de neuf minutes, qui mène Sam, le personnage principal interprété par Norman Reedus, à travers prairies, forêts, montagnes... et même dans les tranchées d’un champ de bataille du début du 20e siècle.

Bref, bien qu’il demeure encore et toujours un peu difficile de comprendre l’histoire et le but du jeu, la vidéo permet tout de même d’en découvrir un peu plus sur certains éléments de gameplay et sur la trame scénaristique.

Visiblement, il y aura de l’infiltration, des combats au corps-à-corps, des armes à feu futuristes, des véhicules pilotables, des éléments surnaturels, beaucoup de personnages qui pleurent (même parfois du sang) et des bébés entreposés dans des espèces de gourdes.

Capture d'écran YouTube

On parle quand même ici d’une œuvre d’Hideo Kojima, que voulez-vous!

En tout cas, on ne pourra plus dire que le créateur de Metal Gear Solid nous tient dans l’ombre. On a maintenant de plus en plus de détails sur Death Stranding... même si on ne comprend pas toujours tout!

C’est donc un rendez-vous exclusivement sur PlayStation 4 le 8 novembre prochain.