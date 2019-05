Des délais «catastrophiques» menacent les producteurs agricoles

Une catastrophe menace de s’abattre sur nos producteurs agricoles s’ils n’arrivent pas à avoir au plus vite les 1000 travailleurs étrangers qui leur manquent, alerte Ferme Québec.

« Ça pourrait devenir assez catastrophique rapidement s’ils ne sont pas sur les terrains quand la saison va partir », prévient Fernando Borja, directeur général de Ferme Québec, un organisme de recrutement de la main-d’œuvre étrangère temporaire.

Plus de 1000 travailleurs sur les 14 000 nécessaires manquent à l’appel, s’inquiète M. Borja, qui pointe du doigt les lourdeurs administratives. « Ça devient de plus en plus ardu et long, les procédures pour les employeurs », soupire-t-il.

Cette année, une bonne semaine de plus s’ajoute à l’attente, indique M. Borja.

« À Service Canada et Immigration Québec, on parle d’à peu près six à huit semaines juste pour l’analyse. Après, les demandes sont envoyées au pays, et là, ça prend quatre semaines encore minimum », explique-t-il.

Pour René Riopel, de la ferme Les Frères Riopel, dans Lanaudière, l’histoire est loin d’être drôle. Le producteur a l’impression de jouer dans le même film qu’il y a trois ans.

« J’ai huit gars d’arrivés sur 16. Ça arrive à la miette. Faut que j’aille deux fois par semaine ramasser un gars ou deux gars », déplore-t-il, à bout de souffle.

M. Riopel affirme qu’il est loin d’être le seul à devoir pédaler pour trouver ses employés. « Il y a un producteur de Saint-Thomas, Vegkiss, qui attend 30 gars. Il n’y en a pas de reçu encore », partage-t-il.

Ottawa débordé

De son côté, Ottawa a admis début mai, par la bouche d’Emploi et Développement social Canada (EDSC), qu’il faut en moyenne 36 jours pour analyser ce type de demande.

« Nous recevons actuellement un grand nombre de demandes d’évaluation de l’impact sur le marché du travail [EIMT], ce qui engendre des délais de traitement plus longs pour certains volets du Programme des travailleurs étrangers temporaires », a indiqué EDSC dans sa note.

Joint par Le Journal, le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion n’a pas été en mesure de répondre à nos questions.

« De pire en pire »

Pour ne rien arranger, les transformateurs alimentaires, à un jet de pierre des champs, ont eux aussi de plus en plus de difficulté à attirer la main-d’œuvre étrangère dans leurs usines.

« C’est de pire en pire, année après année. Il y a de plus en plus de postes qui se libèrent que de main-d’œuvre en région », déplore Sylvie Cloutier, PDG du Conseil de la transformation alimentaire du Québec (CTAQ).

Mme Cloutier en a assez de la paperasse. « On ne peut pas transférer les travailleurs dans nos usines pendant les récoltes parce que la loi ne nous le permet pas », dit-elle.

Rappelons que le 10 mai dernier, la Cour canadienne de l’impôt a rendu une décision qualifiée « d’historique » par les groupes de défense de travailleurs migrants disant que ceux-ci pouvaient être admissibles à des prestations d’assurance-emploi, ce qui pourrait avoir des répercussions dans l’industrie.

Main-d’œuvre agricole étrangère

Provenance des travailleurs en 2017

Mexique : 52 %

Guatemala : 45 %

Autres : 3 %

Source : Ferme Québec