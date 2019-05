Des fonds d'écran originaux pour le Samsung Galaxy S10

Les téléphones de la gamme Galaxy S10 prennent non seulement des photos et des vidéos de qualité, mais offrent également aux utilisateurs la possibilité d'être créatifs avec leurs fonds d'écran grâce au placement du trou de caméra avant.

Tirant parti de la créativité offerte par cette caractéristique d'affichage, Samsung et Disney ont récemment lancé une nouvelle gamme d'options de papier peint. Samsung et Disney ont intégré les personnages préférés des fans de Disney et de Pixar sur les écrans d’accueil du Galaxy S10.