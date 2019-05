Des PME de services paysagers frappées de plein fouet

Nos entreprises agricoles sont loin d’être les seules à souffrir de travailleurs étrangers qui tardent à arriver, comme en témoignent des PME de services paysagers étranglées par les délais administratifs.

Photo courtoisie Vincent Beaudoin

Porte-parole de l’APPQ

« Si on fait appel aux travailleurs étrangers, c’est parce qu’il y a une pénurie de main-d’œuvre. Ce n’est pas une blague », résume Catherine Filion, copropriétaire de Services Paysagers Dominique Filion, située à Saint-Basile-le-Grand, en Montérégie.

Dans sa PME, plus de 18 travailleurs sur 32 se font toujours attendre, soit plus de la moitié, des retards qui lui font perdre temps et argent. « De ne pas les avoir durant deux mois en début de saison, ç’a été difficile », s’inquiète la femme d’affaires.

« On y a goûté »

De son côté, le porte-parole de l’Association des paysagistes professionnels du Québec (APPQ), Vincent Beaudoin, affirme que l’attente fait mal. Plus d’une vingtaine d’entreprises sur ses 240 membres attendent toujours 300 travailleurs.

« Cette année, on y a goûté. On a des membres qui ont des contrats publics avec des pénalités s’ils ne font pas leurs contrats dans les délais prescrits », déplore-t-il.

« On fait les démarches en octobre et on les reçoit en mai ou en juin. Ça n’a aucun bon sens », ajoute Pierre Dagenais, président de Groupex, une coopérative de 112 PME en centre jardin et paysagement au Québec.

Une situation inacceptable pour Martine Hébert, porte-parole nationale de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI).

« Je ne comprends pas pourquoi Ottawa ne met pas plus d’effectifs à l’œuvre », conclut-elle.