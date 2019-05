MONTREUIL, Jean-Pierre



À son domicile de Mascouche, le 20 mai 2019, à l'âge de 65 ans, est décédé M. Jean-Pierre Montreuil.Outre son épouse Lucie Fournier, il laisse dans le deuil son fils Frédérick (Shanny) et sa fille Amélie (Jean-Michel), ses petits-enfants Mattéo, Jeanne, Emma, Zackary, Jules, Alice, Kelly-Anne et Malyk, ses frères et soeurs ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances en présence des cendres, le samedi 1er juin de 13h à 16h30, au756 RUE SAINT-LOUISTERREBONNE, QC J6W 1J8