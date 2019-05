Eaux rouges à Schefferville: Legault demande des comptes

Les déversements répétés d’eaux rouges de la minière Tata Steel à proximité de Schefferville inquiètent François Legault, qui demande aux spécialistes de lui faire rapport.

«J’ai vu les images autour de Tata, c’est préoccupant de voir la couleur de l’eau. Le ministère de l’Environnement est sur le dossier et le Directeur des poursuites criminelles et pénales a le dossier entre ses mains. On va s’assurer que l’environnement soit respecté», a lancé le premier ministre mercredi.

«C’est préoccupant de voir la couleur de l’eau, je veux que des spécialistes me fassent rapport», a-t-il ajouté.

Le Journal a révélé des photos de cours d’eau rouges dans le nord du Québec. La minière Tata Steel admet qu'il y a eu déversements d’eau contaminée au fer, tant au Québec, vers Schefferville, que du côté du Labrador, mais prétend que cela ne pose de risque ni pour la santé ni pour l’environnement. Le ministère de l’Environnement du Québec a fait enquête et a remis le dossier au DPCP.

Une étude scientifique

De son côté, le spécialiste de la pollution aquatique par les métaux Patrice Couture, de l’Institut national de la recherche scientifique, ira étudier les environs des installations de Tata Steel cet été. Ironiquement, son projet sera subventionné par un fonds canadien alimenté par les amendes payées par les minières coupables de pollution.

M. Couture a choisi le site de Tata en raison entre autres des inquiétudes des communautés autochtones locales. Son objectif sera de «caractériser l’empreinte de contamination de cette mine à 25, 50, 100 voir 200 kilomètres». «On veut voir si on peut détecter de la contamination dans l’eau, dans les poissons, dans les invertébrés, les sédiments, si oui et jusqu’au où», a-t-il dit. D’autres sites à Fermont et dans la baie d’Ungava seront également étudiés.

En 2018 seulement, les Innus de la communauté voisine de Schefferville, Matimekush-Lac John, ont documenté 23 sites d’écoulement d’eau rouge dans des lacs et des rivières aux abords de la mine de Tata Steel Minerals Canada.

M. Couture souligne que le fer en lui-même n’est pas toxique, mais qu’il est normal de s’inquiéter. D’autres polluants peuvent d’ailleurs se retrouver dans cette eau rougeâtre. «N’importe qui qui voit une belle rivière propre qui devient rouge, c’est naturel de s’inquiéter. Moi-même je me poserais des questions», a-t-il dit. Il faudrait toutefois qu’il obtienne des mesures de toxicité avant de pouvoir savoir si ça représente un risque pour les animaux ou pour l’homme.

M. Couture souligne par ailleurs qu’il y a des trous dans la science sur laquelle se base réglementation environnementale actuelle. «On n’a pas beaucoup de données sur l’impact des métaux en milieu nordique, ou c’est froid, ou tout prend plus de temps à récupérer, ou la biodiversité est plus faible», a-t-il souligné. Il y a un «gros manque» de connaissance scientifique. Ces études pourraient d’ailleurs «améliorer la réglementation».