BÉDARD, Gabrielle



À Mont-Tremblant, le 25 mai 2019, à l'âge de 97 ans, est décédée Mme Gabrielle Bédard, épouse de feu M. Fernand Durand.Elle laisse dans le deuil ses frères et sa soeur : Frère Lorenzo, Micheline (Roger Lamarre), Yvon (Ginette Sansfaçon), sa belle-soeur Lucille Lavallée (feu Philippe Bédard), ses neveux, ses nièces et plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au :ROSEMÈREle dimanche 2 juin de 11h00 à 15h30. Une réunion de prières aura lieu en son hommage le même jour à 15h30.