MALLET MARTIN, Lina



À St-Eustache, le 27 mai 2019, à l'âge de 93 ans, est décédée Mme Lina Mallet, épouse de feu M. Roland Martin.Elle laisse dans le deuil ses enfants René (Lucie), feu Réal, Gilles, Jeannette (Alain), Daniel (Diane) et Linda, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Elle sera exposée au418 BOUL. LABELLEROSEMÈREle dimanche 2 juin de 14h à 17h et de 19h à 21h30. Une réunion de prières aura lieu en son honneur ce jour même au salon à 20h30.Les funérailles, en présence des cendres, auront lieu le samedi 8 juin à 11h, en l'église St-Maurice au 388 Adolphe-Chapleau, Bois-des-Filion.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à l'Association pulmonaire du Québec.