LEROUX, Rita (née Bissonnette)



Au Centre d'Hébergement Rose de Lima à Laval, le 23 mai 2019, à l'âge de 87 ans, est décédée madame Rita Bissonnette, épouse de feu monsieur Claude Leroux.Elle laisse dans le deuil ses enfants Christian (Louise), Carol (Jean) et Linda (Diane), ses petits-enfants Jonathan et Jessica, son arrière- petite-fille Emma, son frère et ses soeurs ainsi que de nombreux parents et amis.Les funérailles auront lieu le samedi 1er juin 2019 à 14h en l'église Très-Sainte-Trinité (145 avenue St-Charles, Vaudreuil-Dorion, J7V 2K9). La famille recevra les condoléances à l'église dès 13h. L'inhumation aura lieu au cimetière St-Jean- Baptiste de Vaudreuil-Dorion suite aux funérailles.