Je sors, je reste

Coup de cœur

Album

Pays

Quatrième opus de l’auteur-compositeur-interprète Philémon Cimon, l’album Pays représente l’aboutissement d’une quête intérieure pour l’artiste qui redécouvre, à travers ces onze morceaux, son Charlevoix natal et les gens qui l’ont habité. Un album intime, chaleureux, où l’artiste se dévoile corps et âme à travers des arrangements bien acoustiques, authentiques, sans fioritures inutiles.

Disponible depuis le 24 mai

Je sors

Cinéma

Jusqu’ici tout va bien

Troisième long métrage du réalisateur Mohamed Hamidi, Jusqu’ici tout va bien raconte l’histoire d’une entreprise de publicité située en plein cœur de Paris qui, pour sauver de l’impôt, déclare être domiciliée en Zone Franche à La Courneuve. Afin d’éviter de payer une amende salée, toute l’équipe devra se résoudre à déménager en banlieue, une région qui leur ait complètement inconnue.

Ce soir à 21h30 au Cinéma Beaubien, 2396 rue Beaubien

Exposition

Rencontres avec l’art contemporain

Présentée par la Maison de la culture Claude-Léveillée, l’exposition Rencontres avec l’art contemporain, qui se poursuivra jusqu’au 18 août, a pour objectif de présenter l’artiste comme penseur et acteur social qui réfléchit tout autant sur lui-même que sur la société qu’il habite. En plus d’ateliers créatifs et de discussions, les œuvres de Mathieu Beauséjour, Michelle Bui, Maryam Izadifard, Jinyoung Kim, David Lafrance, Mathieu Latulippe et Frédéric Lavoie seront exposées.

Ce soir à 17h30 à la Maison de la culture Claude-Léveillée, 911 rue Jean-Talon Est

Lancement

Le phénix, il était plusieurs fois

Nouvel album du rappeur Dramatik, Le phénix, il était plusieurs fois représente son premier album depuis 2009. Véritable retour dans le monde du rap, Dramatik assure sur ce nouvel opus la quasi-totalité de la réalisation à travers lequel plusieurs invités de marque sont présents, dont FouKi, Loussa et Dan Bigras.

Ce soir à 17h au Ministère, 4521 boulevard Saint-Laurent

Poésie

Voix d’ici

Dans le cadre de leur dixième anniversaire, Voix d’ici lancera son nouveau site web, véritable bibliothèque sonore regroupant sur près de 250 pistes audios les enregistrements d’une centaine de poètes d’ici, émergents comme renommés. Les poètes Gabrielle Boulianne-Tremblay, Véronique Lambert, Jean-Philippe Tremblay et Rose Eliceiry déclameront certains de leurs poèmes dans le cadre de ce lancement.

Ce soir à 17h au Quai des Brumes, 4481 rue Saint-Denis

Lancement

Brûle sur mes lèvres

Comédienne, chanteuse et musicienne, Isabelle Cyr lancera ce soir son tout nouvel album intitulé Brûle sur mes lèvres. Arrangé et réalisé par Yves Marchand, ce nouvel opus composé de dix morceaux passe de façon habile des chansons à texte aux morceaux plus populaires, avec toujours un souci d’arrangement où les percussions se joignent de façon élégante au quatuor à cordes.

Ce soir à 17h au Bar Vol de nuit, 14 rue Prince-Arthur Est

Je reste

Télé

Merci de partager

À chaque semaine, dans une ambiance festive et chaleureuse, Isabelle Racicot reçoit à l’émission Merci de partager des personnalités publiques qui viennent discuter de leurs intérêts, de leurs valeurs, mais également de ce qu’elles publient sur les réseaux sociaux. Dans l’émission de ce soir, Sarah-Jeanne Labrosse discute de son rôle de modèle pour la jeunesse.

Ce soir à 19h30 sur les ondes de Canal Vie

Sport

Roland-Garros

Second tournoi du Grand Chelem de tennis réunissant les plus grands athlètes mondiaux, le deuxième tour du tournoi de Roland-Garros sera présenté aujourd’hui à partir de 7h. Plusieurs grands noms seront du rendez-vous, notamment le favori Novak Djokovic qui affrontera le suisse Henri Laaksonen.

À partir de 7h sur les ondes de RDS

Album

Matahari (Édition impériale)

La formation à six musiciens L’impératrice vient de rééditer son album à succès Matahari sur lequel ils y ont joint quelques pièces bonus. Se revendiquant tout autant du disco analogique que de la musique électronique, le sextuor français offre avec cet opus douze morceaux aux rythmes bien dansants et accrocheurs.

Disponible depuis le 5 avril