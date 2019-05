Je sors, je reste

Coup de cœur

Album

U.F.O.F.

Photo courtoisie

Troisième album du groupe de Brooklyn Big Thief, U.F.O.F. est loin de décevoir les adeptes de la formation. Campé dans un son indie rock, avec des touches de folk, le groupe réussit une fois encore à proposer un album original, surprenant, aux arrangements bien ficelés. Un album qui se laisse apprivoiser doucement, avec en trame de fond la voix si singulière d’Adrianne Lenker, chanteuse et guitariste de la formation.

Disponible depuis le 3 mai 2019

Je sors

Événement

Printemps numérique x 5 à 9 au McCord - Édition 2019

Photo courtoisie

Rassemblant plusieurs performances artistiques alliant technologies et immersions, l’événement Printemps numérique x 5 à 9 du Musée McCord proposera notamment une chorégraphie interactive, une expérience sensorielle immersive avec capteurs de mouvements, le tout en présence du DJ Ryan Playground qui animera la soirée. Plusieurs ateliers seront également au programme.

Ce soir à 17h au Musée McCord, 690 rue Sherbrooke Ouest

Concert

Concours musical international de Montréal

Photo courtoisie

Les premières rondes du Concours musical international de Montréal sont désormais entamées et ce sera le violon qui cette année sera à l’honneur. 12 violonistes défileront tout au long de la journée pour cette première épreuve dont la Canadienne Melody Ye Yuan.

Aujourd’hui à partir de 11h à la salle Bourgie du Musée des beaux-arts de Montréal, 1380 rue Sherbrooke Ouest

Cinéma

Une ferme plus grande que nature

Photo courtoisie

Version française du film The Biggest Little Farm, ce documentaire raconte l’histoire de John et de Molly Chester qui firent le choix, il y a 8 ans, de troquer la ville urbaine pour 200 acres de terres agricoles. Un film sur l’ambition de vivre en harmonie avec la nature et sur la persévérance que cet objectif nécessite.

Ce soir à 21h20 au Cinéma du Parc, 3575 avenue du Parc

Théâtre

Granma

Photo courtoisie

Présentée en première nord-américaine, la pièce Granma, mise en scène par Stefan Keagi, raconte la réalité des petits-enfants des révolutionnaires cubains. Aux sons des trombones désormais déliés de leur symbole militaire, Granma dresse le portrait de la réalité cubaine des années 1950 jusqu’à nos jours.

Ce soir à 19h au Monument-National, 1182 boulevard Saint-Laurent

Événement

Ouverture des Jardins Gamelin

Photo courtoisie

C’est ce soir qu’aura lieu l’ouverture de la cinquième saison des Jardins Gamelin du Quartier des spectacles. Au menu pour la soirée, DJ Kobal et ses rythmes afro-funk et caribéens à partir de 17h, le trio Paupière, le groupe Papagroove et enfin AfrotoniX qui présentera une proposition jumelant DJ électro, batterie et performances de danse urbaine africaine.

Ce soir à partir de 17h aux Jardins Gamelin

Je reste

Film

À tous ceux qui ne me lisent pas

Photo courtoisie

Mettant en vedette l’acteur Martin Dubreuil dans le rôle du personnage principal, À tous ceux qui ne me lisent pas raconte l’histoire du poète québécois Yves Boisvert alors qu’il débarque sans crier gare dans la vie de Dyane et de son fils Marc. Un film de 108 minutes réalisé par Yan Giroux.

Disponible sur Illico depuis le 24 mai

Album

Soul Secret Agency

Photo courtoisie

La formation Soul Secret Agency vient tout juste de lancer son album éponyme de huit compositions originales. Formé du réalisateur, compositeur, arrangeur et bassiste Danny Trudeau, de la chanteuse Abigail Galwey et des musiciens Eric Lemelin, Francis Veillette, Willis Pride, Pascal Lepage et Elli Miller Maboungou, le groupe nous propose un son inspiré de la soul des années 60.

Disponible depuis le 24 mai

BD

Le jour des baleines

Photo courtoisie

Écrit par Davide Calì et illustré par Tommaso Carozzi, le livre Le jour des baleines dresse le portrait d’une grande ville soudainement envahie par de gigantesques baleines flottantes, se déplaçant entre les immeubles. Une bande-dessinée en noir et blanc, sans dialogues, envoutante et poétique.

Disponible depuis le 21 mai