Jouer et apprendre

A-t-il été trouvé ce fameux jeu vidéo qui, tout en amusant, tout en faisant courir, en faisant pitonner ne pourrait pas alimenter, éduquer, communiquer du savoir ?

Un jeu vidéo qui, subtilement, à travers ses épisodes, enseignerait l’écriture, une autre langue, les mathématiques, la géographie, l’histoire, la biologie, la botanique, etc.

Quand il était jeune, fiston Simon adorait la lutte à la télé.

Moi, le smatte, je trouvais ça ridicule, arrangé et grotesque. Simon n’a jamais eu la langue dans sa poche et il me l’a bouclé en prétextant que la lutte est une forme de théâtre bien programmé dans lequel entrent en jeu l’habileté et la force physique.

Qu’est-ce que tu veux répondre à ça ?

Résultat, je me suis mêlé de mes affaires, mais à douze ans, cet enfant était devenu parfait bilingue à cause de la lutte de la WWF. Merci Vince McMahon.

Le jeu peut instruire, c’est évident.

SANS VIOLENCE

Les programmes des jeux vidéo pourraient davantage faire progresser ces jeunes cerveaux flambant neufs dans un bassin d’informations utiles à leur évolution, au lieu, comme c’est souvent le cas, de les équiper de fausses mitraillettes dans des combats où meurent 2000 personnes en 20 minutes dans des séquences pleines de sang.

Pourquoi pas un jeu vidéo qui vous met au défi de faire le tour du monde, de ville en ville, aux commandes d’un petit Cessna, sinon à la barre d’un super voilier ?

Et trois semaines plus tard, le petit ou la petite connaîtraient la plupart des pays du monde.

Quels sont leurs us et coutumes, leur langue, leur monnaie, etc.

Je pensais à ça, de même.

MERCREVÉ

Le Rocher Percé perd 300 tonnes de roches par année. Nagez la bouche fermée.

Si tu es un décrocheur, décide-toi. Il reste trois semaines.

Sa famille était tellement grosse, qu’ils faisaient du Jell-O dans le bain.

Il m’arrive de faire des montées de lait, mais c’est juste du deux pour cent.

À DEMAIN

Un jeu vidéo où tu n’as qu’une seule vie, mais où tu ne meurs jamais. Tu vois le genre ?