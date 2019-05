Juste pour rire: plus de 200 spectacles extérieurs gratuits

MONTRÉAL – Les nombreux artistes associés à la 37e édition du Festival Juste pour rire prendront d'assaut le Quartier des spectacles de Montréal cet été. Ils tiendront la vedette de plus de 200 rendez-vous extérieurs gratuits offerts sur trois scènes, du 17 au 28 juillet.

Pendant 10 jours se mêleront allègrement humour, musique et variétés. Sur la scène principale, c'est «Le spécial de La Fureur» (17 juillet), animé par Élyse Marquis, qui sera d'abord présenté au public. Rosalie Vaillancourt, Anaïs Favron, Alex Perron et Arnaud Solly s'affronteront.

Photo Agence QMI, STEVE MADDEN

Suivront notamment «La Pédago» (18 juillet), une création dédiée aux professeurs avec Julie Ringuette et Debbie Lynch-White à l'animation, «Haïti en folie» (22 juillet) et «La Grande Veillée» (24 juillet), un rassemblement rimant avec folklore québécois rendu possible grâce à la participation des Denis Drolet, Kevin Raphaël, Simon Boulerice, Yves Lambert, Debbie Lynch-White, Didier Lambert, Joël Legendre, Mélanie Ghanimé, Yaëlle Azoulay et Anas Hassouna.

Photo Agence QMI, STEVE MADDEN

Dans un registre bien différent, l'initiative «Extravanganza!» (25 juillet), animée par Mado, réunira entre autres Guillaume Wagner, Les Grandes Crues et des drag queens.

Ces rendez-vous sont prévus à compter de 21 h.

Plus tôt, d'autres artistes seront en prestation. Du nombre, on note la présence de l'humoriste Maxim Martin et sa fille Livia qui présenteront tous les soirs, à compter de 19 h 15, leur talk-show intitulé «Chez Max et Livia». Sous la gouverne de Pascal Morrissette, la quatrième édition du rassemblement «Juste pour ados» se tiendra quant à elle le 21 juillet à partir de 16 h à la Place des Festivals.