Voici 9 choses à surveiller au Gala Québec Cinéma

Un 4e pour Céline

Céline Bonnier

Actrice

Des 20 acteurs et actrices en lice pour un Iris, Céline Bonnier présente le palmarès le plus impressionnant au gala du cinéma québécois. Elle est, de très loin, la championne toutes catégories avec sa onzième nomination en carrière (les deux qui la suivent sont Sandrine Bisson et Mélissa Désormeaux-Poulin qui en sont à une quatrième citation) pour son rôle dans À tous ceux qui ne me lisent pas. Si elle gagne, il s’agira de la quatrième nomination qu’elle convertit en trophée.