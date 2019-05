Les allergies printanières de plus en plus fortes

SHERBROOKE – Un Québécois sur huit est affecté par des allergies printanières. Et depuis quelques années, ce qu'on appelle aussi le rhume des foins frappe de plus en plus fort. C'est une situation qui risque de se répéter dans les années à venir en raison des changements climatiques.

Le rhume des foins est une réaction allergique au pollen. Dès le mois d'avril, le pollen des arbres et des arbustes cause des problèmes. En juin, c'est celui produit par le gazon et le foin qui sévit.

«Ça frappe fort cette année, a dit la pharmacienne Anne-Émilie Dionne. On l'a vécu le printemps passé et ça se répète cette année.»

Le pollen produit par l'herbe à poux se mettra de la partie au mois de juillet, et ce, jusqu'en octobre.

«Les changements climatiques allongent la période pendant laquelle les plantes et les arbres produisent du pollen. Par conséquent, la période des allergies risque elle aussi de se prolonger au cours des prochaines années», peut-on lire sur le site officiel du gouvernement du Québec.

«C’est une possibilité, admet le Dr Marek Rola-Pleszczynski, professeur-chercheur à la Faculté de médecine de l’Université de Sherbrooke. L’herbe à poux produit du pollen jusqu’aux premiers gels, donc si le temps froid arrive plus tard, l’exposition au pollen se prolonge», a-t-il indiqué à TVA Nouvelles.

En plus des médicaments contre les allergies, le Dr Rola-Pleszczynski conseille de ne pas étendre les vêtements sur la corde à linge et de garder les fenêtres fermées autant que possible pour réduire les effets des allergies aux pollens.